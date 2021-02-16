99 bin esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon verilerine göre 2020 yılı itibarıyla 99 bin 588 dolayında esnafın ekonomik kriz sebebiyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığı, söz konusu rakamın mevcut pandemi ile beraber 2021 yılı mayıs itibarıyla 110 bini aşacağı öngörüldüğünü söyledi.

Tokdemir, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Bu bağlamda; Hatay ve ilçelerinde 2020 yılından bu yana kapanan esnaf sayısı kaçtır? Söz konusu kapanma durumlarının gerekçeleri nelerdir? 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflar için zarar tazmini noktasında bir tedbir paketi oluşturma çalışması bulunmakta mıdır? Esnaf ve sanatkârların kira, SGK prim ödemeleri ve vergi borçlarına yönelik bir destek paketi hazırlığı var mıdır? Esnaflara sağlanan Hazine destekli kredilerin yeterli olmadığı ve her nev’i esnafı kapsamadığı bilinmektedir. Destek kapsamının genişletilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?” Ankara - Fatih Karagöz

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