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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

19 Mayıs 2022, Perşembe 10:20
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde 0,8) azalarak 420 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 538 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 800 bin varil (yüzde 2,1) azalışla 220 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 299 bin varil artarak 6 milyon 568 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 641 bin varil artarak 3 milyon 520 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 30 Nisan-6 Mayıs haftasında 100 bin varil artarak 12 milyon 347 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mayıs 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 910 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 850 bin varil olması bekleniyor.

AA

Etiketler: ABD, ham petrol
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