ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 adet artışla 599'a yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı. Perşembe gününü 99,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 97,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.