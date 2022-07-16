"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında artış

16 Temmuz 2022, Cumartesi 10:55
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 adet artışla 599'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı.

Perşembe gününü 99,67 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 97,59 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 96,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Etiketler: ABD, petrol sondaj kuyusu
Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: İran'a ekonomik baskıyı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    'Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız'

    Japonya'da günlük vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı

    Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

    Derhal tedbir alın

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır

    Tüm camilerden sela okundu

    'Tedbirler geri gelmeli'

    İflas kapıda

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı

    Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

    Ehliyet ve liyakat kuralı hayata geçirilmeli

    Gölcük Tersanesi’nde neler oluyor?

    Şeffaflık yok, denetim eksik

    Guterres şok yaşamış

    Gazze’den Kudüs Deklarasyonu’na tepki

    Bulgarlar gelmezse işler kötüye gider

    Biden: Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor

    Müküs Çayı'na düşen Eyüp Güneş 35 gündür aranıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorular hâlâ cevapsız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İflas kapıda
    Faruk ÇAKIR

    Siyaseti camilere sokmayın!
    Genel

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset-2
    Genel

    Derhal tedbir alın
    Genel

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır
    Genel

    Tüm camilerden sela okundu
    Ali FERŞADOĞLU

    İçindeki şeytanı taşla!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.