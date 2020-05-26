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26 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

ABD petrol endüstrisinde 70 bin kişi işinden oldu

26 Mayıs 2020, Salı 18:27
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de, düşük petrol fiyatları nedeniyle sektörde 200'den fazla şirket iflas ederken, gelecek yıl da devam etmesi beklenen bu süreçte endüstrinin kayıplarının şimdiden milyarca doları bulduğu hesaplanıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde petrol tüketimi ve bu yıl için ekonomik büyüme beklentileri zayıf seyrini sürdürürken, petrol fiyatlarının geçen ay son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ABD'de yüzlerce şirketi iflas noktasına getirdi.

70 bin kişi işinden oldu

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Ed Hirs, bankalar ve yatırımcılardan yeni kredi çıkmamasının petrol endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirketi iflasa sürüklediğini söyledi.

ABD'li şirketlerin Covid-19 salgınından önce sondaj programlarını önemli ölçüde azalttığı bilgisini paylaşan Hirs, "Petrol sahalarında faaliyet gösteren çalışanlar işlerini ilk kaybedenler oldu. Yaklaşık 70 bin çalışanın işini kaybettiği tahmin ediliyor" dedi.

Hirs, ABD petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının 9 hafta üst üste düşüş göstererek bu dönemde 425 adet azaldığını ve 9-15 Mayıs haftasında 258'e gerileyerek Temmuz 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydettiğini aktardı.

Zarar 60 milyon doların üstünde

Sadece petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş nedeniyle, ABD petrol sektörünün 60 milyar dolardan fazla zarar ettiğini belirten Hirs, "Petrolün varil fiyatının 30 doların altında kalması durumunda sektörde aylık 24 milyar dolardan fazla kayıp öngörülüyor. Sadece Teksas eyaletinin ekonomik zararı günlük 135 milyon dolardan fazla" ifadelerini kullandı.

Etiketler: ABD, petrol endüstrisi
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