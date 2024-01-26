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27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Açlık sınırı yeni asgari ücreti ilk ayda geçti

26 Ocak 2024, Cuma 21:17
Dört kişilik bir ailenin açlık sırını Ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi ve 1 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti daha yılın ilk ayında geride bıraktı.

Aynı ailenin yoksulluk sınırı da 48 bin 459 liraya kadar çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı. Açlık sınırı Ocak’ta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti. Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Ocak’ta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. 

Ankara - Mehmet Kara

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