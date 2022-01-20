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20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Akaryakıttan ÖTV alınmasın

20 Ocak 2022, Perşembe 19:52
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ekonominin önündeki el freni durumuna geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon sür’atle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir” dedi.

Kovid-19 salgını ile mücadelenin neredeyse ikinci yılını tamamlamak üzere olduğumuzu söyleyen Palandöken, “2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle işyeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnaf tam yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ki bu kez de artan maliyetlerin altında ezildi. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde el freni görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Benzin ve motorin fiyatları litrede 9 TL’nin altına düşünce yeniden ÖTV alınabilir. Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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