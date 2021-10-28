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28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Almanya'da enflasyon rekoru

28 Ekim 2021, Perşembe 17:22
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı, özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ve küresel arzda yaşanan daralma nedeniyle son 28 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Almanya federal istatistik kurumu Destatis'in bugün açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon oranı eylül ayından bu yana yüzde 0,5'lik artışını sürdürdü. Buna göre tüketici fiyat endeksinde tahmini artış yüzde 4,5 olarak açıklandı.

Euro bölgesi ülkeleriyle uyumlu fiyat endeksinde ise enflasyon oranı yüzde 4,6 oldu.

Hükümet 2021 yılının tamamı için ulusal enflasyon oranının yüzde 3'e çıkacağı tahmininde bulunuyor. Son 30 yılın en yüksek oranının 2022'de yüzde 2,2'ye, 2023'te ise yüzde 1,7 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Kovid-19 salgının etkilerini hafifletmeyi hedefleyen hükümet yardımları sayesinde tüketicilerin harcanabilir kişisel gelirinin bu yıl yüzde 2,5, önümüzdeki yıl ise yüzde 3,8 artması, bu artışla iç talep ve fiyat artışı dengesinin istikrara kavuşturulması umuluyor.

Fiyatlar yükselecek

En çok tüketicilerin cebini yakacak olan bu enflasyon düzeyinin süpermarketlerden restoranlara, arabalardan kişisel bakım ürünlerine ve ayakkabılara kadar her alanda etkisini göstereceği belirtiliyor.

Her ne kadar merkez bankaları fiyat artışlarının geçici olacağı öngörüsünde bulunsa da birçok tüketici bu olağan dışı yüksek enflasyonun etkilerini hissetmeye başladı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, enflasyon, rekor
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