Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor

Döviz kurları ve altın fiyatları dün güne hareketli başladı.

Altının ons fiyatı, Ekim 2012’deki 1789 dolar seviyesini geride bırakarak, 1794 dolara yükseldi. İstanbul serbest piyasa ise gram altın 396 liraya yükselerek, 8 Mayıs 2020’deki tarihi rekor seviyeyi yakaladı. Çeyrek altın 649, tam altın ise 2573 liradan satılıyor. Öneki gün, günü 6.86 liradan açan dolar ise dün 6,88 seviyesinden başladı. Euro 7,78, İngiliz sterlini 8,62 liradan el değiştirdi. gazeteduvar’ın haberine göre, küresel piyasalarda korona virüsü salgınına yönelik ikinci dalga endişeleriyle negatif bir seyir izleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus önceki gün yaptığı açıklamada, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla Covid-19 vakası rapor edildiğini belirterek, “Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles’in, “Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz” açıklaması da piyasalarda tedirginliği arttırdı.

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