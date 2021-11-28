Antep fıstığı ihracatında rekor kırıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihracatı yapılan tarımsal ürün olan Antep fıstığında yılın 10 ayında 158 milyon 248 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan Antep fıstığı ihracatı, geçen yılın tamamındaki ihracat rakamını yüzde 33 aşarak 158 milyon 248 bin dolara ulaştı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) verilerinden alınan bilgilerle, 2020 yılında 118 milyon 923 bin dolarlık Antep fıstığı ihracatı yapıldı. Bu yılın 10 aylık döneminde ise 158 milyon 248 bin dolarlık Antep fıstığı satıldı. Bu dönemde Kanada, Malta, Norveç, Portekiz, Fas, Japonya, Hindistan, Malezya, Maldivler, Küba ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 103 ülkeye 15 bin 126 ton Antep fıstığı ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en çok Antep fıstığı ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya yer aldı. Türkiye, İtalya'ya bu yılın ilk 10 ayında 38 milyon 819 bin dolarlık Antep fıstığı sattı. İtalya'yı 27 milyon 583 bin dolarla Almanya ve 9 milyon 396 bin dolarla İsrail izledi.

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