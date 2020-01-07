Araç alım satımında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başlayacak

Bakan Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığında taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokolün imza töreninde konuşan Pekcan, ticaretin kolaylaştırılması için sürekli yeni projeler ürettiklerini ifade etti.

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise yaklaşık 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını, bu pazarın çok dinamik ve aktif olduğunu belirten Pekcan, vatandaşların alım satım ve devir işlemlerinde birtakım sıkıntılar yaşayabildiğini kaydetti.

Noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getiren Pekcan, vatandaşın yanında nakit taşımak zorunda kaldığını, bunun da çalınma riski taşıdığını anlattı.

Pekcan, bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için çalışma başlattıklarını ve protokol hazırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendiriyoruz. Bu yetkilendirme ile Noterler Birliği ile müşterek Bakanlığımız ve yetkili arkadaşlarımız beraber çalıştılar ve sistemin kuruluşu ve işletilmesi konusundaki usul ve esasları belirledik. Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik, her sene bu rakam yeniden değerleme oranında artacak. Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Sistem sayesinde artık vatandaşımız, daha güvenli, daha hızlı ve daha az maliyetli bir ödeme sistemi ile taşıt alım satım işlemini gerçekleştirecek. Hem de sistem kayıtsız ticaretin azaltılması ve önlenmesi yönünde de önemli bir adım olacak."

Pekcan, sistem ile hem aracın devir işleminin hem de paranın transfer işleminin aynı anda noter huzurunda yapılacağını belirtti.

1 Şubat itibarıyla başlayacak

Vatandaş için 6 aylık sürenin çok uzun olduğunu ifade eden Pekcan, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'den bu sürenin kısaltılmasını talep etti.

Cin de bunun üzerine hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek, uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cin tarafından protokol imzalandı.

Araç alım satımlarında dolandırıcılığın önüne geçilecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el araç alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerinde Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Noterliklerde yapılan araç alım satımlarında, bugüne kadar elden nakit ya da banka havalesi yoluyla gerçekleştirilen ödemelerin taraflar isterse ortadan kalkacağını ifade eden Cin, Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşları ya da bankaların sistem içinde yer alacağını söyledi.

Cin, sistemin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve hesabından o miktar, söz konusu kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke edilecek. O hesaptaki paraya işlem bitinceye kadar hiç kimse müdahalede bulunamayacak. Daha sonra noterliğe gelinerek alım satım işlemi gerçekleştirilecek. Noter, işlem bittikten sonra ödeme yapan kuruluşa işlemin bittiğine ilişkin sistem üzerinden bilgi verecek. O bilgilendirme üzerine ödeme yapacak kuruluş hesaptaki parayı satıcının hesabına aktaracak."

Sisteme katılımın zorunlu olmayacağını vurgulayan Cin, isteyen alıcı ve satıcıların burada işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

Cin, sistemle dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "Noterlerde yılda 8-9 milyon işlem yapılıyor. İşlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Sistem buna engel olacak. Örneğin, araç alan kişi, bedeli satıcının hesabına geçtiğini söylüyor, satıcı da güveniyor ama imzalar atılınca hesaba bakıldığında para gelmemiş oluyor ve vatandaşlarımız mağdur ediliyor." diye konuştu.

Nakit para taşımanın getirdiği risklerin de bu sistemle ortadan kalkacağına dikkati çeken Cin, sistemi 1 Şubat itibarıyla uygulamaya almayı planladıklarını ve kullanma ücretinin 20 lira olacağını ifade etti.

Güvenli Ödeme Sistemi ne sağlayacak?

Taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleriyle çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı oluşturulacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı verilecek.