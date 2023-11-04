Asgari ücret 4 ayda 3 bin lira eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) Temmuz-Ekim dönemini kapsayan 4 aylık enflasyon verileri maaşlardaki reel erimeyi bütün açıklığıyla ortaya koydu.

Çalışanların yüzde 60’ı asgari ücret alıyor Temmuzdan bu yana geçen 4 ayda tüketici enflasyonu artışını TÜİK yüzde 29,41, ENAG ise yüzde 37,22 olarak hesapladı. Sözcü’de yer alan habere göre; önümüzdeki ay zam beklenen 11 bin 402 liralık asgari ücretin alım gücü ise TÜİK’e göre 8 bin 811 liraya, ENAG’a göre 8 bin 309 liraya düştü. En düşük işçi emeklisi ise 3 bin 850 lira, en düşük memur emeklisi 2 bin 348 lira kaybetti. Haber Merkezi

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