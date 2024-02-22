Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı

Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 2024 Şubat ayı gıda harcamaları araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre; 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 22 bin 834 TL’ye, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti de 26 bin 970 TL’ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 761 TL’yi aştı. Gıda, giyim, kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu olan diğer aylık harcamaların tutarı, başka bir değişle ‘yoksulluk sınırı’ ise 60 bin 757 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

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