Benzine zam geliyor

Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. NTV

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