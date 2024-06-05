Borç faizi, anaparayı solladı

Saadet Partisi Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sabri Tekir, partisinin grup toplantısına konuştu.

Tekir, “Mayıs ayı itibari ile Türkiye 168 milyar liralık bir borç ödemiştir. Bunun iç borç seviyesi 146 Milyar liradır. Ama dikkatinizi çekmek istediğim şey şudur. Bu 146 milyar liralık borç ödemesinin 58.3 milyar lirası an paradan oluşmaktadır 88 milyar lirası ise faizden oluşmaktadır. Anapara ödemesinden çok daha fazla faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir” dedi. Tekir, Haziran ayında 150 milyar liralık bir iç borç ödemesinin gerçekleşeceğini, bunun 65 milyar liralık kısmının anapara, yaklaşık 90 milyar lirasının ise faiz ödemesi olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Tekir, “Temmuz ayında da 116 milyar liralık iç borç ödemesi gerçekleştirilecektir. Bunun 60 milyar lirası anapara ödemesidir. 56.4 milyar lirası ise faiz ödemesidir. Ve diyor ki hazine ben bunları tekrar borçlanmak için ödeyeceğim diyor. Hazinenin borçlanma programı çerçevesinde mayıs ayında 210 milyar liralık borçlanma gerçekleştirilecek. Yani ödenecek olan borçlardan daha fazlasını borçlanacak. Bunları anlatmamın nedeni Türkiye bir borç ve faiz sarmalı içerisinde yakalanmış bir ülkedir. Ülkenin bu sarmaldan çıkarılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara