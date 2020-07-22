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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bu bir kriz göstergesi

22 Temmuz 2020, Çarşamba 23:27
CHP NİĞDE MİLLETVEKİLİ ÖMER FETHİ GÜRER, “(DOĞALGAZ) FATURASINI ÖDEYEMEYEN ABONE SAYISI, ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK KRİZİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİDİR” DEDİ.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının büyüklüğü, ülkedeki ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Gürer, doğalgaza art arda gelen zamların dar gelirli vatandaş üzerinde meydana getirdiği mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemini getirdi. Gürer’in ödenemeyen faturalarla ilgili soru önergesini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 16, 5 milyon doğalgaz abonesinin bulunduğunu belirtti. Bakan Dönmez, 2019 yılında, abone gruplarının binde 63’ünde, faturaların ödenmemesi nedeniyle zorunlu kesinti yapıldığını açıkladı. 

HER 100 ABONEDEN 7.64’Ü ABONELERİNİ İPTAL ETTİRDİ 

Gürer’in önergesini cevaplayan Bakan Dönmez, Ülkemizde 620 bini serbest tüketici olmak üzere yaklaşık 16,5 milyon doğal gaz abonesi bulunduğunu açıkladı. Dönmez, 2019 yılı içinde konut abonelerinin yüzde 7,64’ü, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükmü kapsamında kendilerinin talebi üzerine; taşınma, bina yıkımı, kentsel dönüşüm vb. sebeplerle aboneliklerini iptal ettir- diğini bildirdi.  Dönmez, “Ülkemizde 2019 yılı içinde tahakkuk edilen 153 milyon 222 bin 580 doğalgaz faturasından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarından yüzde 0,63’ünde geçici olarak zorunlu kesinti yapılmıştır” açıklamasında bulundu. 

DOĞALGAZ ZAMLARI, VATANDAŞI PERİŞAN ETTİ

Önerge sahibi Gürer ise doğalgaz fiyatlarının her yıl neredeyse yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti. Ülkedeki ekonomik kriz ve artan enflasyonunun da etkisiyle çok sayıda vatandaşın doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalı borçlarını ödeyemez duruma geldiğine işaret eden Gürer, “Faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının büyüklüğü, ülkedeki ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Gürer doğalgazın kullanımı düştüğü dö- nemde fiyatlarda yapılan ayarlamaların kullanımın arttığı kış aylarında katlı zam olarak faturalara yansımasının kullanımda sıkıntı yarattığını da belirtti. Doğalgaz kullanımının azalması büyük şehirlerde hava kirliliğine de sebep olduğunu ifade etti.

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