Bu nasıl ihale?

3 yıldır tamamlanmayan TCDD Konya YHT Garı için yeni bir ihale açıldı.

İş, açık ihale yerine yine “21b” usulüyle, kapalı kapılar ardında tanıdık şirkete verildi. Tamamı 68 milyon liraya bitecek olan inşaatın tamamlanma ihalesinin bedeli 77 milyon lira oldu. ngazete.com sitesinde yer alan iddiaya göre, AKP iktidarı, Kamu İhale Kanunu’nun sadece deprem ve afet gibi olağanüstü acil haller için öngördüğü “21/b” maddesini kullanarak, kendisine yakın şirketlere ihale dağıtmaya devam ediyor. Madde bu defa Konya’daki hızlı tren garı projesi için devreye sokuldu. TCDD, 2016 yılında işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20’nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle 66.8 milyon liraya Altındağ İnşaat’a ihale etti. İnşaat için 15 ay süre belirlendi. Garın 2017 yılının Ekim ayında açılması öngörülüyordu ancak planlar yine tutmadı. İhale sonuç ilanında işin 17 Haziran 2020’de biteceği belirtildi.