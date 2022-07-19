Bütçe Haziran’da 31,1 milyar açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 31,1 milyar TL açık verdi.

Haziran ayında 12 milyar 768 milyon liralık faiz harcaması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesini açıkladı. Buna göre, bütçe gelirleri 181 milyar 19 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Haziranda toplam vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon TL. Haziran ayında bütçe giderleri toplamı ise 212 milyar 78 milyon TL oldu. Buna göre, bütçe 31,1 milyar açık verdi. Bakanlık verilerine göre, haziran ayında faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon TL oldu.

İstanbul - anka