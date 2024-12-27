Çalışana yüzde 30, vergi zammı yüzde 44 olmaz

Açıklanan asgarî ücret, patronları memnun etti. Ücreti “makul” bulan patronların talepleri de bitmedi.

Ülke gerçekleri dikkate alınmadı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı yeni asgari ücret için “hayırlı olsun” dedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranını yüzde 30’a çekmesi talebinde bulundu. Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap da yeni asgarî ücreti için “dengeli” ve “makul” değerlendirmesinde bulundu; açlık sınırı altında açıklanan rakamın alım gücüne olumlu katkı sağlayacağını savundu. Haber Merkezi

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