Çok çalış, az kazan

Türkiye’de asgari ücretli bir haftada 45,7 saat çalışmayla 76 euro kazanırken, AB ülkelerinde minimum haftalık ücret Türkiye’de asgari ücretlinin aldığı parayı ikiye üçe hatta altıya yediye katlıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verileri Türkiye’de asgari ücretlilerin Avrupa ve OECD ortalamasına göre daha fazla çalıştığı halde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde minimum ücret alanlardan katbekat daha az kazandığını ortaya koydu. DW Türkçe’nin OECD’nin haftalık çalışma saatleri ve reel ücret verilerini kullanarak yaptığı karşılaştırmaya göre Avrupa ülkelerinde bir çalışanın ortalama haftalık çalışma saati 40 saati bulmuyor. Türkiye’deki çalışanlar ise Avrupalıdan 6 saat ile 15,1 saat arasında fazla çalışıyor. Ancak sıra ücretlere geldiğinde AB ülkelerinde çalışan asgari ücretli Türkiye’de asgari ücretlinin aldığı paradan 1,5 ila 7 kat arasında fazla kazanıyor.

Avrupa’daki ücretleri yakalayamıyoruz

Türkiye’de milyonlarca çalışan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eriyen ücretlerinin düzeltilmesini talep ederken hükümet bu yıl Temmuz ayında asgari ücrete zam yapmadı. Gerekçe ise enflasyon hedeflerini tutturmak. Buna göre reel ücretler enflasyon karşısında gerilemeye devam edecek. Ancak OECD verileri enflasyon oranında zam yapıldığı dönemlerde bile asgari ücretlinin Avrupa’daki minimum ücretleri yakalayamadığını gösteriyor. Buna karşın Türkiye’de uzun mesai saatleri sürüyor. OECD verilerine göre Türkiye’de 2023 yılında bir haftada 45,5 saat çalışmayla Kolombiya’dan sonra ikinci sırada. Kolombiya’da haftalık mesai 47,1 saati bulurken Türkiye’yi sırasıyla Kosta Rika (44,8), Meksika (44,7) ve Şili (42,8) takip ediyor. Avrupa ülkelerinde ise haftalık mesai 40 saati bulmuyor. AB ülkeleri arasında en yüksek haftalık çalışma saatine sahip ülke 39,5 saatle Portekiz.

Brüt asgari ücret haftalık 135 euro

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında, Türkiye’de asgari ücreti düşük olduğunu savunanlara katılmadığını ifade ederek “Asya’daki ülkelere, Endonezya, Filipinler, Tayland’a bakın, bir de Latin Amerika, Brezilya, Şili, Kolombiya, Avrupa’da Bulgaristan, Macaristan ile karşılaştırın. Polonya hariç, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” demişti. Türkiye’de 2023’te ise brüt asgari ücret haftalık ortalama 105 euro’ya denk geliyordu. Bu yıl da brüt ortalama 135 euro civarında bulunuyor Buna göre Türkiye halen AB ülkelerindeki 2022 haftalık minimum ücret rakamlarını -Letonya hariç- yakalayamamış durumda.

Yüzde 81,5 kırk saatten fazla mesai yapıyor

Öte yandan OECD verilerine göre Türkiye’de yaklaşık her dört çalışandan biri (çalışanların yüzde 27,1’i) haftalık 50 saatten fazla mesai ile ağır çalışma koşullarına sahip. Türkiye bu oranla OECD ülkeleri arasında lider konumunda. OECD’ye üye ülkeler arasında yüzde 27 oranını geçen tek ülke Türkiye olurken onu Meksika (yüzde 27), Kolombiya (yüzde 22) ve Kosta Rika (yüzde 20,1) izliyor. Oran diğer ülkelerde yüzde 20’yi bulmuyor. Haftalık 50 saatten fazla çalışanların oranı Almanya’da yüzde 5,2, Hollanda’da yüzde 5,5, İspanya’da 6,8, İsviçre’de 7,1, Şili’de 9, İtalya’da 9,6, Fransa’da 9,8, İngiltere’de 10,8, Japonya’da 16,7 seviyesinde. En düşük oran yüzde 1,2 ile Letonya ve Litvanya’da, OECD ortalaması ise 12,9. Türkiye’de çalışanların yüzde 81,5’i ise haftada 40 saatin üzerinde mesai yapıyor.

Haber Merkezi