Dış ticaret açığı 25 milyar 612 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yüzde 0.9'la artık pozitife geçildiğini, yılsonunda çok daha iyi rakamlar görüleceğini dile getirdi. Pekcan, veriler doğrultusunda geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığının yüzde 51.84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilediğini belirterek, “Dış ticaret açığımız, bu şekilde 11 ayda 27 milyar 85 milyon dolar azalması ile Türkiye'nin cari dengesine ve dış finansman ihtiyacına olumlu ve pozitif katkı sağladı. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75.6 iken bu sene yüzde 86.8'e, son 12 ay ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86.9'a ulaştı" diye konuştu.