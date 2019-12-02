"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Dış ticaret açığı 25 milyar 612 milyon dolar

02 Aralık 2019, Pazartesi 17:00
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Kasım ayı ihracat rakamları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yüzde 0.9'la artık pozitife geçildiğini, yılsonunda çok daha iyi rakamlar görüleceğini dile getirdi. Pekcan, veriler doğrultusunda geçen sene yılın ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığının yüzde 51.84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilediğini belirterek, “Dış ticaret açığımız, bu şekilde 11 ayda 27 milyar 85 milyon dolar azalması ile Türkiye'nin cari dengesine ve dış finansman ihtiyacına olumlu ve pozitif katkı sağladı. 11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75.6 iken bu sene yüzde 86.8'e, son 12 ay ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86.9'a ulaştı" diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Normalleşme vakti geldi

    Filistin’in nabzı durdurulamayacak!

    Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

    Mağduriyetler arttıkça iktidar kaybediyor

    İade kararını göremediler

    Her muhalifi susturmak topluma en büyük zarar

    Esnaf kuralsız marketlerden rahatsız

    Narenciyeden pay alamıyoruz

    Astronotların uzay yürüyüşü 6,5 saat sürecek
    📷

    Dikkat çeken bina Katar'dan

    İkinci toplantı 10 Aralık'ta

    Bazı kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin Mersin Valiliği'nden açıklama

    '49 milyon yeni nesil kimlik kartı verildi'

    Çin'den ABD'ye Hong Kong misillemesi

    Irak yeni başbakanını arıyor

    "5. madde NATO'nun çekirdeğidir''

    Rejim uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı: 14 sivil öldü, 27 sivil yaralandı

    Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

    Yeşilin huzuruyla yaşamak

    Demokrasi Manifestosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftirada ısrar daha da rezil eder
    Genel

    Normalleşme vakti geldi
    Cevher İLHAN

    Siyasi ihtirasın akıbeti…
    Faruk ÇAKIR

    Herkes derdin farkında
    Süleyman KÖSMENE

    İçtimaî felâkete sürüklenmeden
    Kübra ÖRNEK

    Nurlu bir öğretmen
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hikmet Bayur ve İnkılâp Tarihi dersi - 1
    Ahmet BATTAL

    Ev ile evren arasındaki sınırlar
    Risale-i Nur'dan

    İbadet, verilen nimetlerin neticesidir
    Muhammet ÖRTLEK

    Fransa ve NATO

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.