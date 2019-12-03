DİSK:Uyarıyoruz

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ülkeyi yönetenleri şimdiden uyardıklarını belirterek,”Şirket kurtarmalara, iş veren teşviklerine devasa kaynakların ayrıldığı bir ortamda kimse işçilere 'fedakârlık' tavsiyesinde bulunmasın” dedi.

İkinci toplantı 10 Aralık'ta

Asgarî ücrette yeni düzenleme

Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgarî ücret taleplerini "Hem geçim ücretini hem de millî gelir artışını dikkate aldığımızda asgarî ücret en az net 3 bin 200 TL olmalıdır diyoruz" sözleriyle açıkladı.

Çerkezoğlu, "Kimse işçilere 'fedakârlık' tavsiyesinde bulunmasın, kimse işçilerden fedakârlık beklemesin" ifadesini kullandı. İşçi, iş veren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün Karaköy'de bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde 2020 asgarî ücreti ile ilgili basın açıklaması yaptı. DİSK Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgarî ücret talebini "Hem geçim ücretini hem de millî gelir artışını dikkate aldığımızda 2020 yılı asgarî ücreti 'en az' net 3 bin 200 TL olmalıdır diyoruz" sözleriyle açıkladı. Asgarî ücretin Türkiye'de sadece asgarî ücret ve yakın bir ücretle çalışan 10 milyon işçinin ve ailesinin değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşama şartlarını belirleyen temel bir parametre olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "O nedenle asgarî ücretin belirlenmesi süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir.” dedi.

İflâs eden politikalar terk edilmeli

'2020 yılı asgarî ücretinin ekonomik krizin etkilerinin derinden yaşandığı, işsizliğin arttığı, alım gücünün düştüğü, gelir dağılımın bozulduğu koşullarda saptandığına' dikkat çeken Çerkezoğlu, "Asgarî ücret ülkemizde giderek ortalama ücrete dönüşmektedir. Bu nedenle de asgarî ücret çalışanları ekonomik krize karşı korumanın en önemli aracı durumundadır. Ve Asgarî Ücret milyonların meselesidir, memleket meselesidir" diye konuştu. Kriz şartlarında asgarî ücretteki artış halkın büyük bölümünün gelirini de belirleyeceğini belirten Çerkezoğlu, “Bu nedenle asgarî ücret artışının sadece işçilere değil, Türkiye ekonomisine de katkısı olacaktır. 40 yıldır uygulanan ancak artık iflâs eden neoliberal politikaları terk etme zamanı gelmiştir. Ücret artışına dayalı büyüme mümkündür. Ücret artışlarının çalışana da ekonomiye de olumlu etki yapacağı ve alım gücünü arttırarak ekonomiyi canlandıracağı açıktır.” dedi.