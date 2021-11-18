Dolar 11’e dayandı

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamalarıyla çarşamba gününü yüzde 3 civarında yükselişle kapatırken Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde sabaha karşı 10,96’yı görerek rekor tazeledi.

Saat 10.00’da ise kur 10.74’ye geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu’nun yeni faiz kararını açıklamasından önce dolar/TL’deki yükselişini sürdürüyor. Geçen cuma 10 TL’yi aşan kur, 11 lira sınırına dayandı. Gece saat 04.00 sıralarında 10,9678’i gören dolar/TL, bu sabah saat 08.00’de 10,84 düzeyindeydi. Dolar ilerleyen dakikalarda 10.74’e geriledi. Bu sabah 12,31 bandında seyreden euro ise ilerleyen dakikalarda 12,16’ya kadar geriledi. AA

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