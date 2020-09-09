DÖVİZ FİYATLARINDA YENİ REKORLAR KIRILIR VE ÇİFT HANEYE ÇIKAN FAİZ ORANLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDERKEN, MAAŞLARDAKİ ERİME ÇALIŞANLARI ZORLUYOR.

Dolar 7.5, faiz çift hane

Yükselişini sürdüren dolar 7.5 TL eşiğine dayanırken euro 8.8 lirayı geçti. Faiz de tırmanışını devam ettiriyor. Merkez Bankasının ‘örtülü’ faiz arttırımıyla kredi faizleri yüzde 12.85’e yükselerek yılın zirvesine ulaştı. Faizler ihtiyaç kredisinde yüzde 16.54'e, taşıt kredisinde yüzde 14.39'a, konut kredisinde yüzde 11.09'a çıktı. Tüketici kredileri ortalama faiz oranı iyüzde 14.39'a yükseldi.

Dövizde yüzde 30, altında yüzde 60

Enerjİ Bİr-Sen Genel Başkanı Tonbul: “Ocak’tan Eylül’e kadar geçen 9 ayda memur maaşları döviz karşısında yüzde 30, altın karşısında yüzde 60 civarında eridi. 2006’dan beri her yıl Ocak’ta yayımlanan Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın bu yıl yaklaşık 9 ay gecikmeli ve zam-tazminat oranlarında değişiklik yapılmadan yayımlanması hayal kırıklığına yol açtı.”

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Dolar, altın ve faiz yükselirken maaşlar eridi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 9 ay gecikmeli yayınlanan Zam ve Tazminat Kararnamesi memurların beklentilerini karşılayamadığını, memur maaşlarının 9 ayda yüzde 30 eridiğini söyledi.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın zam ve tazminat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan 9 ay gecikmeli yayımlanması özellikle pandemi sürecinde zorlu çalışma koşullarında kamu hizmet veren memurların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı.

2006 yılından beri her yılın Ocak ayında yayımlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2020 yılında yaklaşık 9 ay gecikmeli ve zam ve tazminat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yayımlanması özellikle pandemi sürecinde zorlu çalışma şartlarında kamu hizmet veren memurların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “2020 yılı için yayımlanan kararnamede önceki yıllara kıyasla herhangi bir değişiklik olmayıp tamamen “kopyala yapıştır” mantığıyla, pandemi sürecinde zorlu koşullarda hizmet veren kamu görevlilerinin özellikle Özel Hizmet Tazminatı, İş Riski Zammı, İş Güçlüğü Zammı, Proje Tazminatı gibi zam ve tazminat oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan yayımlanması kamu görevlileri arasında hayal kırıklığına sebep olmuştur” dedi.

EKONOMİK DURUM VE PANDEMİ ŞARTLARI DİKKATE ALINMADI

Piyasadaki ekonomik dalgalanmaya temas eden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, “Ocak ayından Eylül ayına kadar geçen 9 aylık sürede memur maaşlarında döviz karşısında yüzde 30, altın karşısında yüzde 60 civarında bir erime söz konusu. Kararnamenin herhangi bir değişiklik yapılmadan yayımlanması oluşan ekonomik mağduriyeti perçinlemiş oldu. Daha önceden de talep ettiğimiz gibi Zam ve Tazminatlar Kararnamesi günümüz ekonomik şartları ve özellikle pandemi etkisiyle zorlaşan çalışma şartları da dikkate alınarak hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilerek güncellenip yayımlanmalıdır” dedi.

HABER: RECEP GÖREN

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Kredi faizleri yılın zirvesinde

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları ve ‘örtülü’ faiz arttırımıyla kredi faizleri yüzde 12.85’e yükselerek yılın zirvesine ulaştı. Dünya’nın haberine göre, Merkez Bankası’nın yüzde 8,25 faizle piyasayı fonladığı repo ihalelerine ara verdiği 7 Ağustos haftasında tüketici kredi faizlerinde belirgin bir yükseliş başladı. Merkez Bankası verilerine göre ağustos ayı itibariyle ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 16,54’e, taşıt kredi faizleri yüzde 14,39’a, konut kredisi faizleri yüzde 11,09’a yükseldi. Tüketici kredileri ortalama faiz oranı ise yüzde 14,39’a çıktı. TL bazlı ticari kredi faizleri ise yüzde 12,85 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kredi faizlerindeki yükseliş trendinin Merkez Bankası’nın sıkılaştırma önlemlerine göre şekilleneceği ancak faiz oranlarının yüzde 20’nin üzerine gelmesinin sürpriz olmadığı belirtiliyor.

Dolar yine rekor kırdı

Dolar, dün lira karşısında bütün zamanların en yüksek rakamına ulaşarak 7.48 TL’yi aştı. Dolar geçtiğimiz hafta 7.37 TL seviyelerinden enflasyon ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta 7.44 TL’ye kadar yükselen dolar bu haftanın ilk günü 7.45 TL’yi, dün ise 7.46 TL’yi görmüştü. Dün sabah 7.4541 TL ile açılan dolar 7.4819 TL seviyesine kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı. Euro 8.82 TL’den işlem görürken sterlin ise 9.81 TL’den alıcı buluyordu.