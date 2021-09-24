Dolar rekor tazeledi

Dolar/TL, 24 Eylül günü sabahı güne yükselişle başlamasının ardından 8,84 seviyelerinde işlem görüyor.
23 Eylül Perşembe günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 8,7679 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 8,8410 seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,68 artışla 10,3810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,82 yükselişle 12,1280'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen altında 1,1730'dan işlem görüyor.
Euronews Türkçe