Dolar/TL 8.10 seviyesine kadar geriledi

Sabah saatlerinde 8.18'den başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'nın yabancı bankalar için swap limitlerini esnetme kararı sonrası 8.10'a kadar çekildi.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişimlerin ardından ekonomi yönetiminden gelen mesajlara odaklanan yurt içi piyasalarda oynaklık düşmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen piyasa dostu mesajların etkisiyle dolar/TL, dünkü piyasa kapanışın ardından 8.18 düzeyinde dengeli bir seyir izledi. Sabahın erken saatlerinde yatay başlangıç yapan dolar/TL, BDDK'dan gelen yabancı banka swap limitlerini esnetme hamlesiyle birlikte 8.10 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL 9.57 düzeyinde el değiştiriyor.

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