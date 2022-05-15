Domates yazın 30 lira olursa şaşırmayın

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu artan tarımsal girdi fiyatlarına dikkat çekerek “Domates yaz aylarında 30 lira olursa şaşırmayın” dedi.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulunan Babuşcu “Domates yaz gelecek ucuzlayacak diyenlere. Geçen yıl Mayıs ayında domates 5 TL idi. Şimdi 20 TL. Tarımsal girdi fiyatları artmaya devam ederken çok beklersiniz ucuzlayacak diye. Yaz aylarında 30 TL olursa şaşırmayın Ancak TÜİK hesaplamalarında ucuzlar, pazarda ve markette değil.” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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