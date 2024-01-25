"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Enflasyon, ücretleri eritti

25 Ocak 2024, Perşembe 11:05
Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin maaşlarının enflasyon karşısında giderek eridiğine dikkat çekerek, “Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle Ek Protokol yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini, yetkililerle görüşüp dosya sunduklarını, artık çözüm için hükümetten adım atmasını beklediklerini ifade etti. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan sosyal hizmet işçilerinin ücretlerinin çok düşük olduğunu dile getiren Sert, “Genelde tüm kamu işçilerimiz için, özelde ise başta sosyal hizmet işçilerimiz olmak üzere işkolumuzun tamamı için acil Ek Protokol talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle Ek Protokol yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli. Her iki Bakanlıkta da Ek Protokol’ün yapılmasıyla sahada büyük bir memnuniyet oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon, ücretleri eritti

    AB’den İsrail’siz barış planı

    Üç tip yargıç var

    Gıda fiyatları bir yılda yüzde 96,5 arttı

    ‘Yok ilaç’ krizi kurla derinleşiyor

    ABD ve İngiltere’ye de dava

    Doğu Türkistan BM gündeminde

    ENAG: Bu bir itiraftır

    Gazze’de cehennem koşulları sone ermeli

    Gazze, yakın tarihin en çok belgelenen soykırımıdır

    Kredi kartları alarm veriyor

    İnsanlık düşmanı İsrail'in çocuk, yaşlı, kadın, ibadethane, sivil, hastane, yardım kuruluşu ayırt etmeyen saldırıları 110. gününde

    Slovenya: Binlerce kadın ve çocuk öldü; Gazze'de insanlığımız sınanıyor!

    Türkiye'ye F-16 satışı ve İsveç'in NATO oylaması hakkında ABD'den açıklama

    AB: İsrail çözüm istemiyorsa dışlanır

    Hindistan’a tapınak tepkisi

    Kurtuluş eğitimde

    İlaç krizi kendini göstermeye başladı

    Ekonomide son durum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaat ve tarikatlar; dikkat!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sâkin hacı, sâkin…
    Ahmet BATTAL

    Def’aten görüp defaatle söylemek
    Genel

    Üç tip yargıç var
    Mikail YAPRAK

    Toplum hayatını ayakta tutan direkler
    Risale-i Nur'dan

    İhsanlar zekât namına olmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    İç düşmanı tanımayan, dış düşmanla mücadele edebilir mi?
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Kudüs’ü çocuklara anlatalım
    Süleyman KÖSMENE

    Yanlışlık küfrü gerektirmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.