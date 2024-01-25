Enflasyon, ücretleri eritti

Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin maaşlarının enflasyon karşısında giderek eridiğine dikkat çekerek, “Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle Ek Protokol yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini, yetkililerle görüşüp dosya sunduklarını, artık çözüm için hükümetten adım atmasını beklediklerini ifade etti. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan sosyal hizmet işçilerinin ücretlerinin çok düşük olduğunu dile getiren Sert, “Genelde tüm kamu işçilerimiz için, özelde ise başta sosyal hizmet işçilerimiz olmak üzere işkolumuzun tamamı için acil Ek Protokol talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle Ek Protokol yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli. Her iki Bakanlıkta da Ek Protokol’ün yapılmasıyla sahada büyük bir memnuniyet oluşacaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Adnan Solmaz

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