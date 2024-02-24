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Enflasyonda kontrol kaybedildi

24 Şubat 2024, Cumartesi 18:56
TÜSİAD BAŞEKONOMİSTİ GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ, ENFLASYONDA KONTROLÜN KAYBEDİLDİĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN POLİTİKALARIN MALİYETİNİN TÜRKİYE’YE ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından “2024 yılında Türkiye Ekonomisi” konferansında konuşan TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, 2013 yılının sonlarından itibaren başlayan süreçle Türkiye ekonomisinin ivme kaybı yaşadığını, enflasyonda da kontrolü kaybettiğine işaret etti. Söz konusu süreçte global temada geçerliliği kalmayan birtakım politikaların uygulandığını, ancak bunların maliyetinin de ağır olduğuna dikkat çekti. “Mevcut kayıplar göz göre göre yaşandı” diyen Altınsaç, bu süreçte kayıpları tersine çevirecek birtakım fırsatlar elde edildiğini, ancak bu fırsatın doğru kullanılamadığına vurgu yaptı. Ancak geçen yılın ikinci yarısından itibaren uygulanan politikalarda bir U dönüşü olduğunu, bu U dönüşünün etkisiyle Türkiye’nin CDS’lerinin 300 puanın altına indiğini anımsatan Altınsaç, enflasyonda Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmeyeceğini, yüzde 73’ün üzerinde bir enflasyon beklediklerine dile getirdi.

MB’NİN POLİTİKALARI  YETERLİ DEĞİL

T24’ün haberine göre Altınsaç şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşmeyecek, çünkü içeride talep hâlâ çok şiddetli. Görüyoruz ki ocak ayında aralık ayında göre daha yüksek bir talep var. Servis enflasyonunda yaşadığımız hareketlilik maalesef iç talebin Merkez Bankası’nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını gösteriyor. Bu noktada sadece Merkez Bankası’nın politikaları yeterli değil. Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bana kalırsa geçen yılın temmuz ve ağustos ayları kaybedildi. Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı. Ancak biz bunu kademeli yaptık, faiz artışını kademeli yapınca da risk alıyorsunuz. Yön doğru ama eksikler mevcut. Daha derin ve detaylı politikalara ihtiyaç var. Reel sektöre baktığımızda son sanayide son 10 yıldır bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla esas konu TL’nin seviyesi değil. İsterseniz kuru 45 TL yapın verimlilik yoksa başarılı olamazsanız, bir süre sonra yine sarmala girersiniz.”

Haber Merkezi

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