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24 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Ev fiyatları en çok Türkiye’de arttı

23 Ekim 2021, Cumartesi 20:04
Avrupa’da ev fiyatları son bir yılda en fazla Türkiye’de arttı.

Türkiye’de son dönemde ev fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Avrupa’da son 1 senede ev fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülke açık ara Türkiye oldu. 2020 ile 2021 yılları 2. çeyrek arasında Türkiye’de ev fiyatları yüzde 29,2 artarken bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ortalama yüzde 7,3 oldu. Euronews’in haberine göre, AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Avrupa’da konut ve kira ücretleri son yıllarda artış eğiliminde. 30 ülke içinde artışın en çok görüldüğü ülke ise Türkiye. Buna göre 2020 ile 2021 yılları 2. çeyrek arasında konut fiyat endeksi 172,9’dan 223,4’e yükseldi. Bu da Türkiye’de ev fiyatları yüzde 29,2 arttığını gösteriyor. 27 AB ülkesinde ise artış oranı yüzde 7,3’te kaldı. 30 ülke içinde ikinci sıra yüzde 16,1 ile Estonya yer alıyor. Bu ülkeyi yüzde 15,6 ile Danimarka ve yüzde 14,5 ile Çekya oldu. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da ise ev fiyatları yüzde 10,9 arttı. Artış oranı Fransa’da ise yüzde 5,7 oldu.

Ev fiyatları Kıbrıs’ta yüzde 5 düştü

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12,8), Macaristan (yüzde 11,9), İsveç (yüzde 10,9), Bulgaristan (yüzde 9,1) ve Portekiz (yüzde 6,6). 30 ülke içinde ev fiyatlarının düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9 ile Kıbrıs oldu. Bunun dışında en düşük artış yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde 2,7 ile İngiltere’de yaşandı. Ev fiyatları Romanya’da yüzde 3 ve İspanya’da yüzde 3,3 yükseldi.

Etiketler: ev fiyatları, Türkiye
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