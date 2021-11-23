TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, “Yüksek kur, faiz indirimleri kredi faizlerine yansımıyor. Risk primi yükseliyor, ekonomiye güven azalıyor. Her geçen gün fakirleşiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Altınsaç, Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, “Günün sonunda, ekonomideki hiçbir paydaş gün sonunda yüksek faizi savunmaz. Dahası, enflasyon yükselirken, suni olarak düşürdüğümüz her faizin bize bir dönem sonra çok daha yüksek faiz olarak geri dönme potansiyeli vardır. Böyle bir risk ortamında da öngörü sağlayamaz ve yatırım yapamazsınız. Düşük faizin kalıcı sürdürülebilir olması için de 3-4 ay daha faiz indirimlerinde sabırlı olmalıydık. Bunun da ekonomiye hiçbir maliyeti yoktu (...) En basit iktisadî kuralların dışına çıkarak yarattığımız sonuçlar da ülke ekonomisine fayda sağlamıyor. Sonuç; her geçen gün fakirleşiyoruz” düşüncesini dile getirdi.

Haber Merkezi