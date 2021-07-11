Haksız rekabet esnafı yok ediyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için perakende yasası âcil olarak güncellenmeli” dedi.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasının esnafı sevindirdiğini ancak esnafın en büyük sevincinin perakende yasasının güncellenerek iş yeri açılışlarına kural getirilmesi olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkârları sevindirmek ve yaşanan zor günleri geride bırakmak için TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, KOBİ’lerin üretimini engelliyor” ifadelerini kullandı.

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