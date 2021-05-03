Halkın dörtte biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, halkın yüzde 27’si, gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı. Raporda, vatandaşın gelir/gider durumu da ele alındı. “Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar” diye sorulan ankette, “Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 26,6 olurken, “Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu. “Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını” söyleyenlerin oranı ise, yüzde 17,2’de kaldı.

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.