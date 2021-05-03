Halkın dörtte biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, halkın yüzde 27’si, gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı.
Raporda, vatandaşın gelir/gider durumu da ele alındı. “Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar” diye sorulan ankette, “Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 26,6 olurken, “Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu. “Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını” söyleyenlerin oranı ise, yüzde 17,2’de kaldı.