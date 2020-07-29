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1 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İhracat kıpırdadı

29 Temmuz 2020, Çarşamba 12:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azalarak, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2019’da yüzde 77,2 iken, yüzde 82,6’ya yükseldi. İhracat ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,2’lik düşüşle 98 milyar 895 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 73,2 artarak, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-haziran 2019’da yüzde 86,5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9’a geriledi.

 

AA

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