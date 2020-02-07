İktidar çiftçiyi duymuyor mu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada çiftçilerden gelen mektupları anlattı.

Çiftçi’nin sesini Cumhurbaşkanı duyup iktidar çözüm üretmelidir” diye konuştu. Gürer, Niğde’nin yanı sıra farklı illerdeki çiftçilerden de gelen mektuplardan örnek verdi. Sultaniye’den kendisine yazan çiftçi Ergun Bey mektubunu okudu. Çiftçi şunları yazmış: “Tarım Kredi Kooperatifine 2019 borç yapılandırması için başvurduk. Faizler anaparayı geçmiş. Borcumuzun yüzde 20’sini yatırınca yapılandırma yapılacaktı. Benim gibi birçok çiftçi arkadaşımız var, 2019 ürünlerimizin parasını alamadık, sanayi domatesi ekmekteyiz ve yüzde 20’sini yatıramadık, ek süre istedik verilmedi. Kooperatif avukatı icra ve haciz işlemleri başlatmış; traktörümüz, arazimiz bağlı durumda, elimiz kolumuz bağlandı. Şu anda borcu yapılandırmak istiyorum, siz değerli büyüklerimden destek bekliyorum. 2019 bitti, 2020’de olsun yapılandırma yapılsın, çok zor durumdayız” diye yazdığı sözlerini genel kurulda gündeme taşıdı. Gürer, “Bunun gibi çok mektup geliyor. Cumhurbaşkanı çiftçilerin mağduriyetini duymalı ve iktidar çiftçi borçlarını yapılandırıp faizlerini silmelidir.” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz