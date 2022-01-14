"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

İpotekli konut satışı yüzde 209 arttı

14 Ocak 2022, Cuma 18:00
Türkiye genelinde geçen yılın Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856’ya düştü. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.      

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artışla 58 bin 576 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu, 2021’de ilk sırayı 26 bin 469 konut satışıyla İstanbul alırken, bu şehri sırasıyla 12 bin 384 konut satışıyla Antalya, 3 bin 672 konut satışıyla Ankara izledi. Türkiye genelinde geçen yılın Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artışla 181 bin 243 olarak gerçekleşti.

 

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sicilimiz iyice bozuldu - Türkiye insan haklarında onlarca yıl geriye gitti

    Faizdeki artış durdurulamıyor

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı

    EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor

    Somalı aileler 8 yıldır tazminat bekliyor

    Online eğitimde nelere dikkat edilmeli?

    İnşaat maliyetlerinde rekor artış

    Çiftçinin yeni derdi elektrik faturası

    Yayıncılar zorda

    Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

    Güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber paylaşıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı: 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

    Beşiktaş'ı rahatlatan galibiyet

    Kanal İstanbulla Marmara Denizi ölür

    BM'den 'Tigray' açıklaması

    Ukrayna'da bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı

    Kuzey Kore ABD yaptırımlarına tepki gösterdi

    Türkiye ile Ermenistan normalleşme için masada

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Evleri de mi kapatacaksınız?!
    Ahmet BATTAL

    Cemaatler özür bekliyor
    Genel

    Erdoğan, Öcalan’ı meşrulaştırdı
    Cevher İLHAN

    Uyduruk ithamlarla “cemaatleri tasfiye operasyonu!”
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Enes’in katili kim?
    Genel

    Faizdeki artış durdurulamıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Brüksel’de en çok Muhammed ismi verildi
    Genel

    EYT’liler gasp edilen haklarını istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İntihar, duyu ve duygularını da öldürmek caiz değil!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.