İpotekli konut satışı yüzde 209 arttı

Türkiye genelinde geçen yılın Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın Aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856’ya düştü. İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.

Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artışla 58 bin 576 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu, 2021’de ilk sırayı 26 bin 469 konut satışıyla İstanbul alırken, bu şehri sırasıyla 12 bin 384 konut satışıyla Antalya, 3 bin 672 konut satışıyla Ankara izledi. Türkiye genelinde geçen yılın Aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artarak 45 bin 260 oldu. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artışla 181 bin 243 olarak gerçekleşti.