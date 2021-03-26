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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İthalatçıya var, çiftçiye yok

26 Mart 2021, Cuma 23:39
Türkiye’de tarım üretiminde ithal ürün ve girdilerin oranı her yıl artarken mısırda da yerli üretici, ithalata dayalı tarım politikalarının mağduru oldu.

Tarımsal üretimde artan maliyetler sebebiyle çiftçiler, Çukurova bölgesinde pamuk yerine mısır ekmeyi tercih etmeye başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, mısır alımında ton fiyatı için çiftçiye 1325 lira teklif edildiğini, ancak Kasım ayından beri yapılan 3 ihalede tonuna ortalama 273 dolar (yaklaşık 2 bin 100 lira) verilerek mısır ithal edildiğini söyledi. Gazete Duvar’ın haberine götr, Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli, Temmuz ayında katıldığı bir televizyon yayınında yerli mısır alımı için ton fiyatını 1325 lira olarak açıklamıştı. Ancak serbest piyasada ton fiyatı 1816 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam Adana’da 1840, Konya’da 1788 lira olarak gerçekleşti.

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