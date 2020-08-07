Kantincilerden 1 yıl kira alınmasın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Ağustos günü açılması beklenen okullardaki kantinlerle ilgili yazılı açıklama yaparak, esnafın okulların kapalı olduğu pandemi sürecinde iş yapamadığını ve mağdur olduğunu kaydetti.

Palandöken esnafın elektrik, su faturalarının yanı sıra kiralarını bile ödeyemez duruma düştüğünün altını çizerek, bir de kantin kiralarına gelen artışın mağduriyeti iyice arttırdığını ifade etti: “Kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100’ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet okul kantinlerinden kira almamalı.” Ankara - Anka

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