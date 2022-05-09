Karpuz üreticisi de zorda

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’da karpuz üreticilerini ziyaret etti.

Şevkin, “Karpuz üretiminde yüzde 30 daralma yaşanıyor. Çünkü fidenin fiyatı iki katına, gübrenin fiyatı dört katına çıktı. Tam da turfanda karpuzun yetişeceği dönemde ne yazık ki her yıl yapıldığı gibi bu yıl da yurt dışından karpuz ithal ediliyor” dedi. Üretici Veli Altunyüzük de “Geçen yıl mazotu 6 liraya alıyordum, şimdi 23 lira. Gübre 2 lira idi, şimdi 15 lira. 70 liraya aldığımız ilaç 230 lira, 13 liralık naylon 55 lira oldu. Geçen yıl bir dönüm karpuzu 4 bin liraya mal ederken şimdi 12 bin liraya mal ediyorum. Bu safhadan sonra çiftçi zor durumda. Tahmin ediyorum çiftçiler şehre göç edecek” diye konuştu. Müzeyyen Şevkin, Adana’da karpuz üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Şevkin, maliyetlerdeki fahiş artışlar nedeniyle karpuz üretimde geçen yıllara göre yüzde 30 daralma olduğunu belirtti.

PARA KAZANMAYIZ, ZARAR EDERİZ

Üretici Enes Karaağaç ise bir kilogram karpuzun yetiştirme maliyetinin bir lira olduğuna dikkat çekti. Enes Karaağaç, “Erken yetiştirip erken satmak ve para kazanmak istiyoruz. Ancak erken yetiştirip dışarıdan karpuz gelirse para kazanamayız, zarar ederiz” diye konuştu. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir de ithal karpuz ile girdi maliyetlerindeki artışın çiftçinin belini büktüğünü ifade etti.

Adana - anka