"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Kasımda elektrik tüketimi arttı

03 Aralık 2021, Cuma 11:54
Türkiye'nin elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin kilovatsaat oldu. Söz konusu dönemde en yüksek tüketim 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 7 Kasım'da gerçekleşti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 950 milyon 607 bin kilovatsaatle 25 Kasım'da, en düşük tüketim ise 754 milyon 12 bin kilovatsaatle 7 Kasım'da gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,55 artarak 26 milyar 535 milyon 249 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 4,36 artarak 26 milyar 591 milyon 724 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 11,65'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 32,37'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 16,35'i ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,79, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 20,63 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ihracatı yüzde 4,65 azaldı

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 877 artarak 30 milyon 528 bin kilovatsaatten 298 milyon 225 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 4,65 azalarak 354 milyon 693 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın kasım ayında 372 milyon 7 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.

Etiketler: kasım, elektrik, tüketim
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına doğrudan müdahale

    Avrupa Konseyi, Türkiye için resmi bildirimde bulundu

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    Kılıçdaroğlu: TÜİK bir saray kurumu haline dönüşmüştür

    Krize Bakan dayanmıyor

    Afganlar için sınırları açık tutun

    Bu yönetmelik geri çekilmeli

    383 dolardan 231 dolara düştü

    AİHM’e direnen hakimlere tazminat davası

    Rant yağması yangından beter

    Sağlık işçileri ayakta

    Son 24 saatte 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 vaka gözlemlendi

    'Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek'

    Trabzon hurmasını dikkatli tüketin

    Dört ay daha zorlanacağız

    130 liraydı, gidene kadar 170 oldu

    Kredisini ödeyemeyenler yüzde 127 arttı

    Mobilyacı taksit artışı istiyor

    Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli

    Kovid-19 direncinde dünyada altıncıyız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM’e direnen hakimlere tazminat davası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle karne devrine dönüş
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemde tecelli eden adalet
    Rukiye Anar

    Günümüz Yusuflarının Züleyhalarla imtihanı
    Şükrü BULUT

    Aşı taraftarlığı ve karşıtlığı...
    Genel

    Keyfi muamelelere artık son verilsin - Mustafa Sungur’dan Başbakana Mektup - 3
    Osman ZENGİN

    Said Nursî’ye büyük teveccüh ve H. Basri Çantay
    Genel

    Afganlar için sınırları açık tutun
    Genel

    Krize Bakan dayanmıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.