"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kira artışında Avrupa birincisiyiz

24 Haziran 2024, Pazartesi 00:30
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre; Türkiye, 2 yıldır uygulanan yüzde 25’lik tavan sınırına rağmen konut kirasında yüzde 125,10 ile en fazla artış gösteren ülke oldu. Türkiye’yi yüzde 12,80 oranındaki artışla Macaristan izledi.

Yüzde 25’lik tavan uygulaması sonlanacak mı?

Kira ücretlerine getirilen yüzde 25’lik tavan uygulaması, 8 Haziran 2022’de Türk Borçlar Kanunu’na kiralardaki artışı baskılayıp kontrol etmek amacıyla geçici madde olarak eklenmiş, maddenin yer aldığı 7409 sayılı Kanun 11 Haziran 2022’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusun uygulamada, bir yıllık dönemde ye­nilenecek kira sözleşmelerindeki artışların, bu oranı geçemeyeceği söylendi. Daha sonra, 1 Temmuz 2023’te dolan uygulamanın süresi, bir yıl daha uzatılmıştı.

Gayrimenkul değerlendirme platformu olan Endeksa’ya göre, kiralardaki yüzde 25’lik tavan sınırlandırmasının 2 yıllık döneminde Türkiye genelindeki kira fiyatları nominal olarak yüzde 265 arttı. Uygulamanın süresi 1 Temmuz 2024’te sona erecek. Uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı” demişti. Uygulamanın sonlandırılması durumunda kiralardaki artış oranı, yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 75,45 oldu. Bunun üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı itibarıyla dezenflasyona girildiğini sosyal medya üzerinden açıklamıştı.

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'deki kriz bir kırılma noktasına daha ulaştı'

    İsrail 800 bin Gazzeliyi eğitimden mahrum etti

    Vergi paketi çiftçiyi de vuracak

    Kira artışında Avrupa birincisiyiz

    Netanyahu istifa

    ‘Kripto para’ görüşmesi başlıyor

    Yurt dışı harcı anayasaya aykırı

    Gazze’de 1 haftada 4 çocuk daha “açlıktan” öldürüldü!

    Endülüs’te İslam’ın izleri her yerde ve hiçbir yerde

    8 günde 68 kişi öldü, 9787 kişi yaralandı

    'Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası yalanlandı

    Orman yangınları 5 kat arttı

    Anız yakanlara ceza

    Altın madenciliği çevreyi tahrip ediyor

    3,8 milyon dosya arabuluculukla çözüldü

    Çin'deki sellerde ölü sayısı 47'ye yükseldi

    ABD'nin Gazze politikası nedeniyle vicdani ret haklarını kullanacaklar

    Kolombiya, İsrail'le ilişkilerini kesti; İsrail'in Bogota Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

    Gazze’de 6 binden fazla anne öldü

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur yayıncılığı konusunda yapılabilecekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yangın vaaar!
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplumu boğazına kadar faize gömmüşler!
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın mevlidi Cumartesi günü
    Genel

    Vergi paketi çiftçiyi de vuracak
    Genel

    Endülüs’te İslam’ın izleri her yerde ve hiçbir yerde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Gazze'deki kriz bir kırılma noktasına daha ulaştı'
    Genel

    Yurt dışı harcı anayasaya aykırı
    Şükrü BULUT

    Klaus Davos’u terk ederken…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.