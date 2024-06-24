Kira artışında Avrupa birincisiyiz

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre; Türkiye, 2 yıldır uygulanan yüzde 25’lik tavan sınırına rağmen konut kirasında yüzde 125,10 ile en fazla artış gösteren ülke oldu. Türkiye’yi yüzde 12,80 oranındaki artışla Macaristan izledi.

Yüzde 25’lik tavan uygulaması sonlanacak mı?

Kira ücretlerine getirilen yüzde 25’lik tavan uygulaması, 8 Haziran 2022’de Türk Borçlar Kanunu’na kiralardaki artışı baskılayıp kontrol etmek amacıyla geçici madde olarak eklenmiş, maddenin yer aldığı 7409 sayılı Kanun 11 Haziran 2022’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusun uygulamada, bir yıllık dönemde ye­nilenecek kira sözleşmelerindeki artışların, bu oranı geçemeyeceği söylendi. Daha sonra, 1 Temmuz 2023’te dolan uygulamanın süresi, bir yıl daha uzatılmıştı.

Gayrimenkul değerlendirme platformu olan Endeksa’ya göre, kiralardaki yüzde 25’lik tavan sınırlandırmasının 2 yıllık döneminde Türkiye genelindeki kira fiyatları nominal olarak yüzde 265 arttı. Uygulamanın süresi 1 Temmuz 2024’te sona erecek. Uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı” demişti. Uygulamanın sonlandırılması durumunda kiralardaki artış oranı, yıllık enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 75,45 oldu. Bunun üzerine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı itibarıyla dezenflasyona girildiğini sosyal medya üzerinden açıklamıştı.