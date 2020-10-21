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21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

21 Ekim 2020, Çarşamba
IMF, Türkiye’de bu yıl kişi başına gelirin 7 bin 720 dolara gerileyeceğini öngördü. Bu durumda gelir seviyesi 15 yıl önceye dönecek.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) açıkladığı E-kim ayı raporu, Türkiye’de kişi başına düşen millî gelirin nasıl hızla gerilediğini ve beklenen toparlanmanın ko- lay kolay gerçekleşemeyeceğini ortaya koydu. IMF’nin tahminlerine göre, Türkiye’de kişi başına millî gelir bu yıl 7 bin 720 dolara kadar gerileyecek. Böylece Türkiye kişi başına gelirde neredeyse 2005 yılına dönmüş olacak. Türkiye’de 15 yıl önce kişi başına gelir 7 bin 350 dolar seviyesindeydi.

Toparlanma ağır

IMF, yılsonunda Türkiye’de yüzde 5 küçülme öngörüyor, hükümetin büyüme tahmini Yeni Ekonomik Program’a göre bu yıl için binde 3, gelecek yıl ki için ise yüzde 5,8. IMF tahminlerine göre ise bu yıl ciddi bir küçülmenin ardından 2021 yılında kişi başına millî gelirimizde herhangi bir toparlanma olmayacak, aksine daha da gerileme yaşanacak. IMF’nin raporuna göre, 2021 yılında Türkiye’de kişi başına gelir 7 bin 658 dolar seviyesine kadar gerileyecek. Türkiye’de kişi başına millî gelirimiz IMF hesaplarına göre 2023 yılında ancak 9 bin 290 dolara çıkabilecek. Oysa Türkiye’de kişi başına düşen millî gelir 2007 yılında 9 bin 640 dolar seviyesindeydi. IMF’nin tah- minine göre Türkiye’de kişi başına millî gelir ancak 2025 yılında 2016 yılındaki seviyeye; yani 10 bin 890 dolara dönebilecek.

En fazla gider artışı Saraylarda

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”da kamu idarelerinin 2019-2020 Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri karşılaştırmasına yer verildi. Cumhuriyet’in haberine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde 6 aylık harcaması oransal olarak en fazla artan kurum Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı oldu. İdarenin bu yılın ilk 6 ayındaki gideri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 273.4 oranında artarak 21.9 milyon liradan 81.8 milyon liraya çıktı. İkinci sıradaki Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 6 aylık gideri yüzde 219.5 artarak 51.4 milyon liradan 164.3 milyon liraya yükseldi. 3. sırada yer alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 6 aylık harcaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.8 arttı, 52.4 milyar liradan 77 milyar liraya çıktı.  

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