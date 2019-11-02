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2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mandalinada fiyat farkı yüzde 360’ı buldu

02 Kasım 2019, Cumartesi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında markette 15, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 16, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, markette 7, üreticide 11 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

Bayraktar, Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette ve üreticide salatalık; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kabak, üreticide kuru incir olduğunu belirtti. Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 360,35 ile mandalinada yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru incirde yüzde 353,59, kuru kayısıda yüzde 307,25, havuçta yüzde 268,17, patlıcanda yüzde 264,44, nohutta yüzde 257,32 olduğunu bildirdi. Mandalinanın 4,6 kat, kuru incirin 4,5 kat, kuru kayısının 4,1 kat, havucun 3,7 kat, patlıcan ve nohudun 3,6 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, “üreticide 80 kuruş olan mandalina markette 3 lira 68 kuruşa, 13 lira olan kuru incir 58 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 73 kuruşa, 80 kuruş olan havuç  2 lira 95 kuruşa, 94 kuruş olan patlıcan 3 lira 42 kuruşa, 2 lira 80 kuruş olan nohut 10 lira 1 kuruşa satılmaktadır” dedi.

Etiketler: mandalina
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