Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü TÜİK’in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyonunda olacak.

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da duyuracak.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2,98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış yaşandı. Böylece beş aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5’lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. artıgerçek’in haberine göre, toplu sözleşmeden kaynaklı yılın ilk yarısında yüzde 7,5 zam alan devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında da enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 7 zam verilecek.

Ne yapılmıştı?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı altı aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk altı aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE’nin yüzde 4,44 artmasını bekliyor.