Merkez yabancıya sıfır faizle TL verecekmiş

Merkez Bankası, yabancıya sıfır faizle TL verip döviz sağlayacak.

Yabancıya aldığı TL ile tahvile yatırım şartı getirilecek, dolara yüzde 4 faiz verilecek. Artan cari açık ve azalan rezervler nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yabancıdan döviz arayışına girdi. Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, TCMB, yabancı yatırımcılara swap (para takası) kanalı ile lira fonlama imkanı sağlamak için bir plan üzerinde çalışıyor. Plana göre swap kanalıyla lira, en az iki yıl vadeli tahvillere yatırım yapılması şartı ile verilecek. Kaynak, plana ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve detaylarda değişiklikler olabileceğini sözlerine eklerken, Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı. Haber Merkezi

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