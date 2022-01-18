OPEC petrol üretimini artırdı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üretimi geçen ay 27 milyon 880 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol arzı ise aralıkta bir önceki aya kıyasla günlük 650 bin varil artışla 98 milyon 510 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi 480 bin varil artarak yaklaşık 70 milyon 630 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi 170 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 880 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Angola, Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) artarken, Libya ve Nijerya'da düşüş görüldü.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Angola'da 85 bin varil, Suudi Arabistan'da 61 bin varil, Irak'ta ve BAE'de 28 bin varil artış gösterdi. Bununla birlikte, üretim Libya'da 84 bin varil, Nijerya'da ise 43 bin varil geriledi.