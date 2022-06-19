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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Otobüs bilet fiyatları katlandı

19 Haziran 2022, Pazar 20:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların bayrama yaklaşık iki hafta kala artan otobüs bileti fiyatları nedeniyle sorun yaşamaya başladığını söyledi.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Akın, “Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bilet fiyatları bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı” bilgisini paylaştı. Akın, “Akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

 

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