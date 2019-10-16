Özel sektörün kredi borcu 196.6 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ağustos ayında 196,6 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,8 milyar ABD doları azalarak 196,6 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticarî krediler hariç) ise 3,6 milyar ABD doları azalarak 11,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

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