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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Satılık konutta fiyatlar zıpladı

10 Eylül 2021, Cuma 16:58
Konut fiyat artışı yüzde 40’ı buldu; yazlıklarda büyük artış gerçekleşti. Datça’da ise artış oranı yüzde 105.

Bahçeşehİr Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun dokuzuncusu İstanbul’da kira fiyatlarında ciddi oranda artışa işaret ediyor. Yazlık konutlarda devam eden talep artışının konutların değerlerini yükselttiği gözlendi. 2021 Ağustos’ta yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızının geçen ayki tempo kaybından sonra tekrar yükseldiği görüldü. Temmuz’da yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Ağustos’ta yüzde 38,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.155TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı Ağustos’ta 4.382 TL’ye ulaştı. Üç büyük ilde hem satılık ilan sayısının (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısının (satılık konut talebi) bir önceki aya göre yükseldiği görüldü. Bu illerde konut arzı yaklaşık aynı oranda artsa da İstanbul’daki konut talebinde görülen artış diğer illere göre daha belirgin oldu. Satılık ilan sayısı İstanbul’da yüzde 3,8 (208 binden 216 bine), Ankara’da yüzde 3,8 (74 binden 77 bine), İzmir’de ise yüzde 3,5 oranında arttı (63 binden 65 bine). Öte yandan satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 28,9 (10 binden 13 bine), Ankara’da yüzde 22,6 (3.678’den 4.509’a), İzmir’de yüzde 23,1 (2.617’den 3.223’e) oranında yükseldi.

Yazlık konutlarda da fiyatlar yükseldi

Bu ilçelerdeki yıllık fiyat artış oranlarının en düşüğü yüzde 63,1 (İzmir, Dikili) en yükseği ise yüzde 105,2 oldu. (Muğla, Datça). Fiyat artışı Datça’da Türkiye ortalamasının 2,5 katıydı. Dikili’deki artış Türkiye ortalamasının 1,5 katından fazla gerçekleşti. Bu 26 ilçenin 20’si (yüzde 77) yazlık konutların çok yüksek yoğunluğa sahip oldukları ilçeler. Bu grubun dışında kalan 6 ilçe sırasıyla Samsun 19 Mayıs, Diyarbakır Sur, Gaziantep Oğuzeli, İstanbul’un Şile ve Kadıköy ile İzmir’in Bayındır ilçesi oldu.

Kiralık konut talebinde yüksek artış

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimler incelendiğinde kiralık ilan sayısının sınırlı bir yükseliş gösterdiği, kiralanan konut sayısının ise belirgin bir artış sergilediği görüldü. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 0,6 (194 binden 195 bine), kiralanan konut sayısı (kiralık konut talebi) ise yüzde 24,7 (43 binden 54 bine) oranında arttı. Bu göstergeler kıyaslandığında canlılık endeksindeki yükselişin esas olarak kiralık konut talebindeki artıştan kaynaklandığı görüldü. 

Etiketler: satılık konut, fiyat
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