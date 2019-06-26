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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Seçim bitti, zamlar başladı: Çay, şeker ve motorin zamlandı

26 Haziran 2019, Çarşamba 00:13
PEŞ PEŞE GELEN ZAMLAR, EKONOMİDEKİ GENEL GİDİŞATIN ZATEN ZORLADIĞI AİLE BÜTÇELERİNİ DAHA DA SIKINTIYA SOKACAK.

ŞEKERE YÜZDE 16, ÇAYA YÜZDE 15 ZAM

Türk Şeker, internet sitesinde yaptığı açıklamada, kristal şekerin fabrika çıkış fiyatının yüzde 16 arttırılarak KDV hariç 3.57 TL/kg’ye çıkarıldığını duyururken, Çaykur da  kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.

MOTORİN FİYATI 6.47 TL’YE YÜKSELDİ

Bİr zam haberi de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından geldi: Motorinin litre fiyatı 29 kuruş arttırıldı. 22 kuruşu tüketiciye yansıtılan zamla, İstanbul’daki fiyat 6.25’ten 6.47 TL’ye çıktı.

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Seçim bitti, zamlar başladı

23 Haziran seçimlerinin ardından geçen iki günde vatandaş üç zam haberi aldı. Önce motorine, sonra çaya, sonra da şekere zam geldi. Ekonomistler zamların artabileceğini söylüyor.

23 Haziran seçimlerinin ardından geçen iki günde vatandaş üç zam haberi aldı. Önce motorine sonra çaya sonra da şekere zam geldi. Ekonomistler zamların artabileceğini söylüyor. Her seçim döneminden sonra ortaya çıkan zam geleneği 23 Haziran sonrasında da bozulmadı. Seçimin ardından geçen 2 günde önce motorine 23 kuruş, sonra kuru çaya yüzde 15 daha sonra da şekere yüzde 16 zam yapıldı. 3 ürün de tüketimi çok fazla olan ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyen ürünler. Yapılan zamların enflasyonu da etkilemesi bekleniyor. Türk Şeker’in resmî internet sayfasından yapılan açıklamada, “50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tesbit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur” denildi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.  

Motorine 29 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 7 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıkladığına göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı ‘eşel mobil sistemi’ devreye alındı. Buna göre, motorin fiyatlarındaki 29 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak. Ankara’da ortalama 6.30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6.25 liradan 6.47 liraya, İzmir’de 6.31 liradan 6.53 liraya yükselecek.

Fiyat artışları kaçınılmaz

 Ekonomist Erkin Şahinöz konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Hem özel sektörden hem de devletten fiyat artışları geleceğini söyleyen Şahinöz, “Neden gelecek? Çünkü seçim öncesinde tuhaf, anormal bir şekilde harcamalar yapıldı. Vergilerde indirimlere gidildi. Bunun sürmesi mümkün değil. Bütçe açığı çok arttı. Bu açığın toparlanması lâzım. Bu ne demek? Vergi artışı demek.” açıklamasında bulundu. Firmaların da zam yapacağını düşündüğünü söyleyen Şahinöz, “Çünkü firmalar geride kalan aylarda daha önce daha önce düşük kurdan aldıkları ürünleri sattılar. Ama bugün yüksek kurdan aldıkları ürünler ile üretim yapıyorlar. Dolayısı ile fiyat artışları kaçınılmaz.” dedi.

 

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