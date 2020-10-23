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23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Tarımın kara günü

23 Ekim 2020, Cuma
BURSA MİLLETVEKİLİ ORHAN SARIBAL, ARPA, BUĞDAY VE MISIR İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİNİ KALDIRAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI KONUSUNDA, “BUGÜN ÜLKE TARIMI İÇİN KARA BİR GÜN” DEDİ.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, arpa, buğday ve mısır ithalatında gümrük vergisini kaldıran Cumhurbaşkanlığı Kararını sert sözlerle eleştirdi. Sarıbal, “Bugün ülke tarımı için kara bir gün. Bu karar 18 yıllık AKP tarım politikasının çöktüğünün adıdır. Bu karar, kış aylarının çok daha zor geçeceğini, yılbaşından sonra ihraç etmek için bile buğday, arpa, mısır bulunamayacağından dolayı, özel sektöre gidin alın depolarınızı doldurun, stoklayın demektir. Bu bizim üretimimiz yeterli, stoklarımız dolu diyen iktidar ve sözcülerinin yalanının deşifre olma kararıdır” dedi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AKP’nin uyguladığı tarım politikalarının iflas ettiğini söyleyen Sarıbal, “Hep söyledik. Türkiye tarımda kötüye gidiyor dedik. Anlattık. Tedbir alın dedik. Covid-19 sürecini yaşıyoruz, salgın var dedik. Bütün dünya tedarik zincirinde yeşil hat oluşturdu. Stoklarını gözden geçirdi. Üretim modelini gözden geçirdi. Tarım politikalarını gözden geçirdi. Türkiye ne yapıyor; yılbaşına kadar sınır koymadan, miktar koymadan sıfır gümrükle ithalat izni veriyor” diye konuştu.

BU KARAR ÜRETİMSİZLİĞİN ADIDIR

“Alınan sıfır gümrük kararının adı çok nettir. ‘Biz ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda buğday, mısır, arpa konusunda çaresiziz, mecburen gümrük duvarlarını kaldırdık’ demektir. Bu 18 yıllık tarım politikasının çöktüğünün, çürüdüğünün temel adıdır. Bu 1,5 milyon tahıl üreticisinin arpa, mısır, yulaf, çavdar, buğday üreticisinin yerine 4 dünya tekelini besleme, büyütme ve değirmenine su taşıma kararıdır.”

1‘HANİ ÇİFTÇİYİ DESTEKLİYORDUNUZ?’

Sıfır gümrükle ithalat izni verilen buğday, arpa ve mısır dahil bir çok tarım ürünün AKP döneminde üretimin yetersiz kaldığını belirten Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şöyle devam etti: “Türkiye 2000 yılında yaklaşık 65 milyon nüfusu varken 21 milyon ton buğday üretiyordu. 2020 yılına geldiğimizde mültecilerle beraber 88 milyon, turistleri de kattığımızda nereden bakarsanız 90 milyon insan nüfus var. yüzde 35’in üzerinde nüfus artışı olmuş ama Türkiye 20 milyon ton buğday üretiyor. Aynı şekilde 2000 yılında 8 milyon ton arpa üretiyorduk. Bugünkü nüfusla 7.5 milyon ton üretiyor. 2000 yılında 548 bin ton nohut üretiyorduk 2020’de 550 bin ton üretiyoruz. 2000 yılında 230 bin ton kuru fasulye üretiyorduk, 2020’de yine 230 bin ton üretiyoruz. Ülkenin yönetiminde bulunanlara sesleniyorum. Çiftçiye destek olduğunuzu söylüyordunuz, nerede o destekler? Nereye gitti?”

 

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